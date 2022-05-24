Лос-Анджелес, США, , 23:17 — REGNUM Юэн МакГрегор ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он, чтобы сериал «Оби-Ван Кеноби» по франшизе «Звёздные войны» получил второй сезон. Об этом 24 мая сообщает портал Comicbook.

Джедай Оби-Ван Кеноби в исполнении актёра Юэна Макгрегора Кадр из сериала «Оби-Ван Кеноби»

«Хотел бы я сделать еще один (сезон — ИА REGNUM)? Да, я хотел бы сделать еще один», — сказал МакГрегор, таким образом дав понять, что он не относился к возможности ещё раз сыграть джедая как к прощанию с ролью. Редакция Comicbook отметила, что режиссёр шоу «Оби-Ван Кеноби» Дебора Чоу изначально планировала рассказать зрителям самодостаточную историю, таким образом, пока нет ясности в вопросе о том, получит ли сериал продолжение.

Напомним, премьера мини-сериала «Оби-Ван Кеноби» состоится 27 мая 2022 года на сайте потокового сервиса Disney Plus. Отметим, что в нём к роли Дарта Вейдера (Энакина Скайуокера) вернётся актёр Хейден Кристенсен.

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