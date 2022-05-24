Скопье, 24 мая, 2022, 23:14 — ИА Регнум. Македонская оппозиционная партия ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) 24 мая обвинила правительство и партию власти СДСМ (Социал-демократический союз Македонии) в бойкоте своих предложений.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оппозиция

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в ВМРО-ДПМНЕ заявили, что депутаты из рядов этой партии приходят на работу чаще, чем представители партии власти, однако партия власти организовывает работу нескольких комиссий одновременно, что мешает им полноценно принимать участие в работе парламента.

Член ВМРО-ДПМНЕ Сашо Клековски выразил обеспокоенность тем, что в правительстве не проявляют готовности к сотрудничеству с оппозицией, примером чего назвал споры о выделении средств на строительство нового клинического центра по цене в два раза выше, чем в соседней Сербии.