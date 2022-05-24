Вашингтон, , 23:10 — REGNUM Генеральной лицензия, позволяющая России оплачивать внешний долг, не продлена Минфином США, сообщает 24 мая американское ведомство.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Решение принято Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Действие лицензии истекает 07:01 мск 25 мая.

Напомним, 20 мая российский Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по бондам в долларах и евро. Следующие платежи должны быть осуществлены 23–24 июня.

В случае невозможности их провести, технический дефолт может грозить России по истечении 30-дневного льготного периода — то есть в конце июля.

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