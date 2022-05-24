Вашингтон, 24 мая, 2022, 23:10 — ИА Регнум. Генеральная лицензия, позволяющая России оплачивать внешний долг, не продлена Минфином США, сообщает 24 мая американское ведомство.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Решение принято Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США. Действие лицензии истекает в 07:01 мск 25 мая.

Напомним, 20 мая российский Минфин сообщил, что заранее исполнил обязательства по бондам в долларах и евро. Следующие платежи должны быть осуществлены 23–24 июня.

В случае невозможности их провести технический дефолт может грозить России по истечении 30-дневного льготного периода — то есть в конце июля.