Москва, , 23:14 — REGNUM Шансов выбраться у экс-президента Молдавии Игоря Додона немного, и скорее всего его ждёт заключение и политическая смерть. Об этом 24 мая заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если опираться на судьбу предшественников Игоря Додона, которых когда-либо задерживали в Молдавии, например, Влада Филата, то шансов выскользнуть у Додона очень немного, в пределах 10−15%», — заявил эксперт.

По мнению политолога, сценарий может быть следующим: Додона задержали на 72 часа, затем суд продлит арест на 30 суток, судебное продление может неоднократно повторяться. По итогам обвинений Игорь Додон может получить 10−12 лет тюрьмы, из которых при благоприятном стечении обстоятельств он отбудет половину срока и, скорее всего, растворится во времени и пространстве.

«Сомневаюсь, что Додон будет бороться из тюрьмы, как Грамши», — заключил Соин.

Напомним, что экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан на 72 часа по обвинению в госизмене и коррупции.