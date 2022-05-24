Давос, Швейцария, 24 мая, 2022, 23:17 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич считает, что его телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным всё-таки состоится. Об этом Вучич заявил журналистам 24 мая в Давосе, где он находится с целью участия в мировом экономическом форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Александр Вучич

«Я думаю, что буду разговаривать, давайте подождём еще пару дней, может быть, человек не хочет разговаривать со мной», — ответил Вучич на просьбу сербского телеканала Pink прокомментировать заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что телефонный разговор двух президентов пока не запланирован.

Напомним, что ранее Александр Вучич заявил, что 26 или 27 мая состоится его телефонный разговор с Владимиром Путиным. По словам Вучича, главной темой этого разговора должны были стать условия нового долгосрочного газового контракта между Сербией и Россией.