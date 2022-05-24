Сыктывкар, 24 мая, 2022, 23:06 — ИА Регнум. В Коми за апрель и май утилизировали 739 упаковок с антиковидной вакциной, сообщает БНК.

Zdrav.nso.ru Вакцина «КовиВак»

«В связи с истечением срока годности вакцин против новой коронавирусной инфекции было списано 739 упаковок препаратов, или 1% от общего объема поступившей вакцины», — уточняет издание.

Всего в республике прошли иммунизацию против ковида 355 314 взрослых, или 56,2% от взрослого населения. Ревакцинацию против новой коронавирусной инфекции получили 33% от привитых.