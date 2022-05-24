Рим, , 23:03 — REGNUM Ответ заместителя главы Совбеза России Дмитрия Медведева на итальянский «мирный план по Украине» стал «холодным душем», заявил лидер леволиберальной Демократической партии (входит в правящую коалицию) Энрико Летта.

Энрико Летта Kancelaria Premiera

Как сообщалось ранее, Медведев назвал план, в котором фигурировали возвращение в состав Украины Донбасса и Крыма, «бредом» и «поток сознания», который писали, «начитавшись провинциальных газет и оперируя только украинскими фейками».

Летта, в свою очередь, полагает, что Италия направила «очень сильное послание мира», чем вновь подтвердила, что несмотря на свою поддержку Киева готова активно способствовать мирному разрешению конфликта.