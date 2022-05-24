Мосул, Ирак, 6 июня, 2017, 13:50 — ИА Регнум. Сообщение из Женевы шокировало мировую общественность: боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) расстреляли163 мирных жителей, пытавшихся бежать с западной части Мосула, передает Die Zeit.

Василий Верещагин, Апофеоз войны

«Трупы мужчин, женщин и детей до сих пор остаются лежать на улицах района Аль-Шира на западе Мосула», — сообщил Верховный комиссар по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн 6 июня в Женеве.

Согласно данным ООН, террористы пытались остановить мирных жителей от массового побега с города.

С начала боев в Мосуле с октября 2016 года с города бежали более 750 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящий момент восточная часть города полностью освобождена от боевиков, и в нее возвращаются мирные жители. Западный Мосул еще предстоит освободить.