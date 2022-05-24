Лос-Анджелес, США, , 22:59 — REGNUM Сэмюэл Л. Джексон присоединился к проекту анимационного фильма «Гарфилд», в котором известного ленивого кота озвучит Крис Пратт. Об этом 24 мая сообщает портал Deadline.

Два гангстера Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США

Отмечается, что в будущей картине Джексон подарит свой голос «совершенно новому персонажу» — отцу Гарфилда Вику. В качестве режиссёра проекта выступит Марк Диндал («Цыплёнок Цыпа», «Коты не танцуют»), сценарий напишет Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Редакция портала Comicbook отметила, что продюсеры мультфильма, похоже, поставили перед собой задачу набрать в актёрский состав побольше голливудских звёзд первой величины.

Напомним, о том, что Крис Пратт озвучит Гарфилда СМИ сообщили в ноябре 2021 года. Стоит отметить, что ранее Сэмюэл Л. Джексон уже озвучивал мультфильмы, например, он участвовал в проектах «Суперсемейка 2», «Турбо», «Замбезия», «Афросамурай» и других.

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