Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2022, 22:59 — ИА Регнум. Сэмюэл Л. Джексон присоединился к проекту анимационного фильма «Гарфилд», в котором известного ленивого кота озвучит Крис Пратт. Об этом 24 мая сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Криминальное чтиво». Реж. Квентин Тарантино. 1994. США
Два гангстера

Отмечается, что в будущей картине Джексон подарит свой голос «совершенно новому персонажу» — отцу Гарфилда Вику. В качестве режиссёра проекта выступит Марк ДиндалЦыплёнок Цыпа», «Коты не танцуют»), сценарий напишет Дэвид Рейнольдс («В поисках Немо»). Редакция портала Comicbook отметила, что продюсеры мультфильма, похоже, поставили перед собой задачу набрать в актёрский состав побольше голливудских звёзд первой величины.

Напомним, о том, что Крис Пратт озвучит Гарфилда СМИ сообщили в ноябре 2021 года. Стоит отметить, что ранее Сэмюэл Л. Джексон уже озвучивал мультфильмы, например, он участвовал в проектах «Суперсемейка 2», «Турбо», «Замбезия», «Афросамурай» и других.