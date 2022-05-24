Любляна, , 23:02 — REGNUM В Словении зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом 24 мая заявил начальник Центра инфекционных заболеваний Национального института общественного здоровья Словении Марио Фафангель.

Оспа обезьян © ИА REGNUM

По словам Фафангеля, речь идет о мужчине, который вернулся с Канарских островов. Его состояние стабильное. Врач добавил, что вирус более медленно передается от человека к человеку, чем коронавирус, но, тем не менее, граждане должны обратиться в медучреждение, если заметят у себя такие симптомы как сыпь и лихорадка.

Эпидемиологи ищут людей, которые были в близком контакте с заболевшим, чтобы остановить распространение оспы обезьян в Словении, передает телеканал «РТВ Словении».

Напомним, что оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его вирус близок генетически к вирусу натуральной оспы.