Любляна, 24 мая, 2022, 23:02 — ИА Регнум. В Словении зарегистрирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом 24 мая заявил начальник Центра инфекционных заболеваний Национального института общественного здоровья Словении Марио Фафангель.

ИА REGNUM Оспа обезьян

По словам Фафангеля, речь идет о мужчине, который вернулся с Канарских островов. Его состояние стабильное. Врач добавил, что вирус более медленно передается от человека к человеку, чем коронавирус, но, тем не менее, граждане должны обратиться в медучреждение, если заметят у себя такие симптомы как сыпь и лихорадка.

Эпидемиологи ищут людей, которые были в близком контакте с заболевшим, чтобы остановить распространение оспы обезьян в Словении, передает телеканал «РТВ Словении».

Напомним, что оспа обезьян — редкое инфекционное заболевание животных и человека, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией и появлением экзантемы. Вызывающий его вирус близок генетически к вирусу натуральной оспы.