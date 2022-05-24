Рим, , 22:57 — REGNUM Пособия и пенсии по бедности в Италии получают 1,19 миллиона семей страны, сообщили 24 мая в Пенсионном фонде.

Евро Kārlis Dambrāns

Общее число получателей пособий — 2,65 миллиона человек (население Италии — 59 миллионов человек), средний размер выплаты — 561 евро.

Большинство получателей пособия живут в южных регионах страны.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.