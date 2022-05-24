Архангельск, , 22:56 — REGNUM В Архангельской области в два раза увеличат норматив отчисления транспортного налога от физлиц в пользу муниципальных дорожных фондов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.

Ремонт дороги

«Сейчас ежегодный объем средств на ремонт и строительство дорог муниципального пользования составляет 400 млн рублей. С 1 января 2023 года увеличим вдвое — до 800 млн», — написал губернатор.

По словам губернатора, этот шаг позволит нарастить темпы строительства и ремонта муниципальных дорог и увеличить общие объемы «дорожных» работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году в Архангельской области на ремонт дорог потратят 7,2 млрд рублей.