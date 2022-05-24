Рим, , 22:54 — REGNUM Необходима «гуманитарная и военная инициатива» для вывоза зерна из порта Одессы, заявил 24 мая лидер итальянской леволиберальной Демократической партии Энрико Летта.

Энрико Летта The Jacques Delors Institute

Он назвал этот вопрос «приоритетным».

Ранее СМИ сообщали, что аналогичные варианты действий рассматривали власти Великобритании, однако официально это подтверждено не было.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».