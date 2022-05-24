Рим, , 22:51 — REGNUM Либералы Италии начнут сбор подписей за отмену так называемого «пособия по гражданству» (по бедности), заявил 24 мая лидер партии «Живая Италии» экс-премьер Маттео Ренци.

Маттео Ренци Italy in US

Он подчеркнул, что рынок труда нужно развивать иными, нежели раздача денег, способами.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд» (входит в правящую коалицию). Все граждане, чьи доходы составляют менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье, если требуется), могут получить от государства «разницу». Пособие получает более миллиона семей страны.