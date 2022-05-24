Ясиноватая, ДНР, 24 мая, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Город Ясиноватая (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований вечером 24 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Боевики

В 18:30 мск со стороны населённого пункта Авдеевка по Ясиноватой было выпущено десять ракет из БМ-21 «Град». В 19:10 мск город обстреляли из миномёта: выпущено пять мин калибра 120 мм.

Кроме того, в 21:45 мск в Ясиноватском районе ВСУ обстреляли посёлок Лозовое, выпустив 20 ракет со стороны населённого пункта Нетайлово.