Рим, 24 мая, 2022, 22:48 — ИА Регнум. Руководители итальянского популистского «Движение 5 звезд» 24 мая инициировали приглашение премьер-министра Марио Драги в парламент до саммита ЕС 30−31 мая.

Италия

Однако это предложение было отклонено большинством руководителей других фракций.

Ранее популисты (входят в правящую коалицию, занимают треть мест в парламенте) открыто выразили недовольство, что правительство не ставит парламент в известность о содержании внешней политики и о номенклатуре поставок оружия в Киев.

Очередные парламентские выборы в Италии должны пройти весной 2023 года. Ряд наблюдателей допускают, что из-за постоянных конфликтов внутри «широкой коалиции» (две правые партии, популисты и леволибералы) выборы пройдут раньше — осенью 2022 года.