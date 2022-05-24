Мурманск, , 22:47 — REGNUM Союз писателей России присудил главе Мурманской области Андрею Чибису звание «Губернатор литературной России», сообщает региональное правительство.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на ПМЭФ-2021 © Министерство информационной политики Мурманской области

Почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты. Так, в 2021 году в Мурманской области губернатором учреждена единственная всероссийская арктическая литературная премия имени полярника и писателя Виталия Маслова. В этом году ее победитель получил возможность отправиться в путешествие на Северный полюс.

«Благодарю Союз писателей России! Приятно, что профессиональное сообщество высоко оценило наши проекты и ту работу, которую мы проводим для поиска и поддержки талантливых писателей. Слово — это великая сила, это основа человеческого общения. Считаю, что важно умело использовать его для создания достойных произведений, которые воспитывают душу читателей. Совместными усилиями мы продолжим развивать арктическое творчество!» — прокомментировал решение Союз писателей России Андрей Чибис .

Как сообщало ИА REGNUM, Мурманск избрали библиотечной столицей России.