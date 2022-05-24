Мурманск, 24 мая 2022, 22:47 — REGNUM Союз писателей России присудил главе Мурманской области Андрею Чибису звание «Губернатор литературной России», сообщает региональное правительство.
Почетное звание присуждается руководителям субъектов РФ, в которых проводятся самые крупные литературные проекты. Так, в 2021 году в Мурманской области губернатором учреждена единственная всероссийская арктическая литературная премия имени полярника и писателя Виталия Маслова. В этом году ее победитель получил возможность отправиться в путешествие на Северный полюс.
Как сообщало ИА REGNUM, Мурманск избрали библиотечной столицей России.