Приштина, 24 мая 2022, 22:54 — REGNUM Бывший депутат парламента Косово Висар Умери 23 мая в эфире косовского телеканала RTV Dukagjini раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за встречу с американским сенатором Тедом Крузом.
Политик заявил, что «если бы он был премьер-министром Курти, то не встречался бы с Крузом». Свою позицию Умери объяснил тем, что Круз является одним из самых одиозных сенаторов и не воспринимается всерьез населением США.
Умери также отметил, что Курти, хоть и не занимает антиамериканскую позицию, выступает против продвигаемых США проектов.
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