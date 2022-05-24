Приштина, Сербия, 24 мая, 2022, 22:54 — ИА Регнум. Бывший депутат парламента Косово Висар Умери 23 мая в эфире косовского телеканала RTV Dukagjini раскритиковал премьер-министра Косово Альбина Курти за встречу с американским сенатором Тедом Крузом.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

Политик заявил, что «если бы он был премьер-министром Курти, то не встречался бы с Крузом». Свою позицию Умери объяснил тем, что Круз является одним из самых одиозных сенаторов и не воспринимается всерьез населением США.

«Тед Круз был одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа среди сенаторов. Он голосовал против утверждения выборов в США из-за того, что сомневался в том, что процесс был сфабрикован».

Умери также отметил, что Курти, хоть и не занимает антиамериканскую позицию, выступает против продвигаемых США проектов.