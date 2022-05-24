Рим, , 22:45 — REGNUM Лидер итальянской «Лиги» Маттео Сальвини рассчитывает, что правительство Италии больше не будет просить депутатов согласовать поставки оружия в Киев, такое заявление он сделал 24 мая.

Маттео Сальвини Facebook.com/salviniofficial

«Существуют аргументы, чтобы убедить русских без бомбардировок, это санкции», — сказал политик.

Власти Италии в феврале-мае 2022 года переправили на Украину значительные объемы оружия НАТО, причем часть этих грузов пытались замаскировать под «гуманитарные». Правительство приняло решение «помочь Украине» отправкой 110 млн евро и военной техники, обсуждаются дополнительные «меры поддержки», номенклатура поставок при этом не раскрывается даже депутатам парламента.

В то же время в последние недели политики, в том числе представители правящей коалиции, все чаще говорят о необходимости переговоров и прекращения поставок оружия. Это соответствует общественным настроениям — согласно соцопросам, жители Италии выступают против продолжения поставок оружия в Киев и против прямого участия в военном конфликте. Премьер-министр Марио Драги считает, что нужно продолжать поставки, но одновременно с этим «вести диалог с Москвой».