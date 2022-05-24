Кишинёв, 24 мая, 2022, 23:05 — ИА Регнум. Экс-президент Молдавии Игорь Додон проиграл выборы и политическую игру, его кейс нужно изучать как пример эффективной работы наших противников. Об этом 24 мая заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Иван Шилов ИА REGNUM Игорь Додон

«Под носом» у Игоря Додона произошла трансформация молдавского общества, ярким свидетельством чего было голосование на выборах в парламент, когда за Майю Санду проголосовала вся молдавская диаспора, а Додон получил мизерное количество голосов, заявил Соин.

«Да и в самой Молдавии Игорь Додон провалил выборы. Поэтому трагической развязке с задержанием предшествовала политическая смерть Игоря Додона. Этот кейс должен изучаться, чтобы иметь представление о том, как работают американцы, европейцы, румыны как представители НАТО», — напомнил политолог.

По мнению эксперта, все они работают системно, методично, с прицелом на будущее.

Напомним, что 24 мая 2022 года экс-президент Молдавии Игорь Додон был задержан по обвинению в коррупции и госизмене.