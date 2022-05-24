Херсон, Украина, , 22:38 — REGNUM Документооборот в Херсонской области будет вестись исключительно на русском языке, сообщил 24 мая заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Крым-24».

Монумент Победы в Херсоне Георгий Долгопский

По его словам, такое решение было принято так как русский — родной язык для всей Херсонской области.

«Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область», — сообщил Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в период подчинения региона киевским властям вводился обязательный документооборот на украинском языке.

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