Документооборот Херсонской области переводится на русский язык
Херсон, 24 мая, 2022, 22:38 — ИА Регнум. Документооборот в Херсонской области будет вестись исключительно на русском языке, сообщил 24 мая заместитель главы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов в эфире телеканала «Крым-24».
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По его словам, такое решение было принято, так как русский — родной язык для всей Херсонской области.
«Документооборот будет проводиться исключительно на русском языке. На том родном языке, на котором изначально, всю жизнь разговаривала Херсонская область», — сообщил Стремоусов.
Как сообщало ИА REGNUM, в период подчинения региона киевским властям вводился обязательный документооборот на украинском языке.