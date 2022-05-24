Вашингтон, 24 мая, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Студия Avalanche Software рассказала о том, как в будущей игре Hogwarts Legacy будет реализована поддержка контроллера DualSense консоли PlayStation 5. Об этом 25 мая сообщает портал Game Informer.

Скриншот с YouTube Hogwarts Legacy

Разработчики выложили в Сеть видео, в котором показали, как игра будет взаимодействовать с геймером через DualSense. Они, в частности, сообщили, что адаптивные триггеры геймпада будут передавать игроку сопротивление от заклинаний. Световая полоса DualSense будет отображать различные цветовые эффекты, когда геймер будет использовать ту или иную магию. Кроме того, DualSense будет имитировать тактильные ощущения от измельчения трав в ступе, работы магического щита, полётов на метле и т.д.

Напомним, в основу Hogwarts Legacy ляжет вселенная «Гарри Поттера». Avalanche Software пока не назвала точную дату релиза игры, ожидается, что он состоится в ноябре или декабре 2022 года на PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One и ПК.