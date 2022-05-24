Рим, 24 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В Италии остались две политические партии — лидера, таковы опубликованные 24 мая итоги опроса SWG.

Giorgiameloni.it Джорджа Мелони, лидер «Братьев Италии»

Оппозиционная правоконсервативная партия «Братья Италии» может рассчитывать на 22,6% голосов, леволибералы из Демократической партии (входят в правящую коалицию) — на 21,8%.

Правая «Лига» Маттео Сальвини, еще несколько месяцев назад лишь немного отстававшая от обеих этих партий, сейчас может рассчитывать лишь на 15%, это худший результат за четыре года.