24 мая 2022 | Время чтения 2 мин

В сети обсудили планы Минобрнауки РФ по введению общего формата и объёма преподавания дисциплины «История России» в российских вузах.

Светлана Рыбина, , 22:53 — REGNUM Намерение Министерства науки и высшего образования Российской Федерации ввести в российских вузах общий формат и объём преподавания дисциплины «История России» вызвало дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 24 мая в социальной сети «ВКонтакте».

Борис Иогансон. Рабфак идёт. 1928

«Да неужели! Начались подвижки в этом направлении! Как же я долго их ждал», — написал Дмитрий М.

Многие пользователи пришли к выводу, что история для России — основа для идентификации российских граждан, которым важно оттолкнуться от исторических фактов, чтобы понять, кто они и откуда.

«Историю России — обязательно! Но это не всё. Верните полноценную систему высшего, среднетехнического и профессионального образования! Верните уже всё хорошее, что было в СССР!» — призывает Владимир Т.

Распад СССР Ильшат Мухаметьянов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что преподавание российской истории должно стать единым не только для студентов вузов, но и для учащихся школ.

«И главное — то же самое сделать в школах. Преподавание истории — существенный элемент формирования гражданина, к этому надо относиться серьёзно. Местные «историки» со своим собственным видением исторического процесса должны кануть в Лету», — считает Дмитрий С.

Часть людей полагает, что высшее образование в России представляет собой зачастую изображение активной деятельности со стороны представителей российских властей и засилье разного рода русофобов, отрабатывающий западную антироссийскую повестку.

«Какой, оказывается, был бардак в вузах! Это что, каждый преподаватель плёл свои индивидуальные понятия об истории России?» — удивляется надежда К.

«Единый подход не столько важен, сколько прозрачен. Кому интересно то, чего нет в учебниках, всегда могут изучать глубже в библиотеке или в интернете. В чём проблема? Не думаю, что педагог будет не вправе говорить, что есть и другие обоснования того или иного события, но основа должна быть единой», — поделилась своим мнением Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что научная литература, касающаяся истории России, должна пройти тщательный отсев на выявление вредных и лживых фактов.

«Главное, чтобы нашу историю не продолжали преподавать по учебникам, написанными нашими иностранными «партнёрами». Иначе наш враг нас победит, подменив реальную историю своими фантазиями», — пишет Радион Д.

Уничтожение истории Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Нашлись и те, кто считают необходимым, чтобы представители российской власти определились — у России есть идеология и свой уникальный путь развития либо же мы идём в фарватере Запада и отказываемся от своего прошлого и будущего.

«У нас со своей собственной историей тоже не всё гладко. Ложь с Катынью — признали, Сталина — оболгали и т.д. Мы сначала должны навести порядок в Минобрнауки и только затем уже приступать к внедрению единого подхода к преподаванию истории», — считает Сергей П.

«Товарищи из Минобрнауки, не выдумывайте велосипед. Просто верните советское образование, и нечего здесь голову ломать, пожалуйста. Больше не нужно подражать западным шаблонам образования, в этом нет необходимости. Теперь можно просто учить людей и делать это с чистой совестью», — обращается Юрий М.

Напомним, 25 мая ТАСС опубликовал материал со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, согласно которому ведомство планирует ввести в российских вузах общий формат и объём преподавания дисциплины «История России».