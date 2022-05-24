Вашингтон, 24 мая, 2022, 22:27 — ИА Регнум. Утверждение России и Китая о том, что их партнёрство не имеет границ, соответствует действительности, сообщил 24 мая журналистам глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс.

Министерство обороны Российской Федерации Флаги России и Китая

Комментируя информацию о том, что российские и китайские лётчики провели совместное патрулирование, американский дипломат уточнил, что оно проходило «над Японским морем и далее через Восточно-Китайское и Филиппинское моря».

Он указал на то, что Китай сотрудничает с Россией, которая при этом проводит спецоперацию на Украине («вторжение» в цитате Прайса) и делает заявления о ядерном оружии, а это значит, что «не имеющее границ партнёрство», о котором Москва и Пекин заявили в совместном коммюнике, «вполне живёт и здравствует».