Лондон, , 22:25 — REGNUM 27-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии по футболу Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в лондонском «Челси». Об этом 24 мая сообщил журналист издания The Telegraph Мэтт Лоу.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, Рахим Стерлинг может пополнить состав лондонского клуба, если «пенсионеры» продадут кого-то из тройки нападения Вернер-Зиеш-Пулишич. Ранее сообщалось, что «Челси» готов продать Зиеша в грядущее летнее трансферное окно.

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рахим Стерлинг принял участие в тридцати турах чемпионата Англии, в которых отметился тринадцатью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 14 июля 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за 63,7 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость английского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 85 миллионов евро.