Кишинёв, , 22:58 — REGNUM Задержание Игоря Додона — следствие двойственной политики самого экс-президента. Об этом 24 мая заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Игорь Додон Privesc.Eu Moldova

«Двойственная политика Додона, политика уступок, привела к тому, что сначала Игорь Додон потерял кресло президента, а затем — большинство в парламенте. Последующие обыски и задержания — это уже следствие всего этого», — заявил эксперт.

По мнению политолога, Игорь Додон ездил в Москву, выражал уважение России и ее президенту, но внутри самой Молдавии не осуществлял каких-либо весомых, действенных шагов в сторону укрепления молдавско-российского сотрудничества и дружбы.

«Долгое время при Додоне в Молдавии не транслировались российские телеканалы. Уже под занавес своего президентства он восстановил их вещание. Додон так и не решился сделать русский язык вторым государственным. Он не смог нивелировать в Молдавии деятельность радикально прозападных НКО и структур, которые действовали в стране, как у себя дома: это структуры Джорджа Сороса, Фонд «Евразия», различные структуры при посольствах», — констатировал политолог.

Напомним, что в Молдавии был задержан после обыска экс-президент Игорь Додон. Ему были предъявлены обвинения по четырем статья уголовного кодекса Молдавии.