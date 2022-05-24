Рим, , 22:22 — REGNUM Чуть более половины жителей Италии продолжают носить маски при совершении покупок в магазинах, таковы опубликованные 24 мая итоги опроса SWG.

Маска (сс) AlexChirkin

В настоящее время в Италии обязательным ношение масок является только в отдельных общественных местах закрытого типа.

Режим ЧС в Италии был введен из-за коронавируса в марте 2020 года и отменен в марте 2022 года. Отменено и большинство ограничений. Общее число зараженных за время эпидемии превышает 25% населения страны (15 миллионов человек), скончались более 160 тысяч человек, привито от коронавируса более 80% граждан.