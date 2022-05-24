Москва, 24 мая, 2022, 22:21 — ИА Регнум. Российские сапёры за прошедшие сутки обезвредили 200 взрывоопасных предметов и проверили 98,07 гектара территории республик Донбасса, сообщил 24 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Mil.ru Российские сапёры

На сегодняшний день, уточнил он, специалисты по разминированию Вооруженных сил РФ и МЧС проверили более 1700 га, обнаружив свыше 9,5 тыс. взрывоопасных предметов.

«Отряды разминирования Вооруженных Сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено: 1721,28 гектара (в том числе за сутки — 98,07 гектара); 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); один мост и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 9564 взрывоопасных предмета, из них за сутки — 200», — рассказал Михаил Мизинцев.