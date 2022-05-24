Марсель, Франция, , 22:20 — REGNUM Руководство лондонского «Арсенала» может отпустить 21-летнего центрального защитника сборной Франции Вильяма Салиба, если поступит предложение в размере 30 миллионов евро.

ФК «Арсенал»

Вильям Салиба, выступающий за «Марсель» на правах аренды, может остаться во французском клубе на постоянной основе, если руководство клуба удовлетворит требования «канониров».

Ранее сообщалось, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассчитывает на футболиста, который после 30 июня вернется в расположение лондонской команды.

В завершившемся сезоне французской Лиги 1 2021/22 Вильям Салиба принял участие в 36-ти матчах регулярного чемпионата, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил пять желтых карточек.