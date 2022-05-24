Давос, Швейцария, , 23:20 — REGNUM Президенты Сербии и Северной Македонии Александр Вучич и Стево Пендаровски приветствовали решение Сербской православной церкви (СПЦ) признать автокефалию Македонской православной церкви — Охридской архиепископии (МПЦ-ОА). Об этом двое лидеров заявили 24 мая во время встречи на полях экономического форума в Давосе.

Хоругвь Сербской Православной Церкви Qasinka

«С президентом Сербии Александром Вучичем на короткой встрече в Давосе. Мы вместе приветствовали решение СПЦ признать автокефалию МПЦ-ОА, считаем это шагом в правильном направлении», — прокомментировал Пендаровски совместную с Вучичем фотографию, опубликованную на его странице в «Фейсбуке» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Александр Вучич тем временем на своей странице в «Инстаграме» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отметил, что с македонским коллегой он обсудил инициативу Open Balkan и «дальнейшее развитие братских отношений между Сербией и Северной Македонией».