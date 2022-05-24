Париж, , 22:16 — REGNUM 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии по футболу Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 24 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Анхель ди Мария (слева) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария покинет парижский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Анхель Ди Мария принял участие в 26-ти турах, в которых набрал 12 (5+7) очков по системе гол+пас. В составе сборной Аргентины на счету аргентинца три гола и один ассист в тринадцати встречах.