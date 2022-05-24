Париж, 24 мая, 2022, 22:16 — ИА Регнум. 34-летний атакующий полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Англии по футболу Анхель Ди Мария может продолжить карьеру в каталонской «Барселоне». Об этом 24 мая сообщило испанское издание Mundo Deportivo.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

Ранее сообщалось, что Анхель Ди Мария покинет парижский клуб после завершения сезона на правах свободного агента. Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до 30 июня 2022 года.

В прошедшем сезоне французской Лиги 1 2021/22 Анхель Ди Мария принял участие в 26-ти турах, в которых набрал 12 (5+7) очков по системе гол+пас. В составе сборной Аргентины на счету аргентинца три гола и один ассист в тринадцати встречах.