Манчестер, Великобритания, 24 мая, 2022, 22:13 — ИА Регнум. 24-летний фланговый нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии по футболу Маркус Рэшфорд планирует остаться в английском клубе несмотря на интерес со стороны мюнхенской «Баварии». Об этом 24 мая сообщило издание The Telegraph.

Дарья Антонова ИА REGNUM Марио Манджукич и Маркус Рэшфорд

В завершившемся сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Маркус Рэшфорд принял участие в 25-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету нападающего один гол в пяти встречах.

На данный момент трансферная стоимость Маркуса Рэшфорда, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро. Текущее соглашение нападающего с «красными дьяволами» рассчитано до 30 июня 2023 года.