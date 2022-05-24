Мадрид, 24 мая, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Издательская компания Humble Games и испанская студия Crema назвали дату полноценного релиза многопользовательской приключенческой игры Temtem. Об этом 24 мая сообщает портал Gematsu.

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Проект выйдет из раннего доступа 6 сентября 2022 года на платформах PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК (сервисы Steam и Humble Store). Издатель отметил, что игра будет продаваться не только в цифровом формате, но и на физических носителях. Он также сообщил, что поклонники Temtem смогут приобрести версию Digital Deluxe, в этот набор войдёт сама игра и «косметические бонусы».

Напомним, релиз Temtem на ПК в формате раннего доступа состоялся 21 января 2020 года, на консоли PlayStation 5 игра появилась 8 декабря 2020-го. Мир этой игры напоминает вселенную франшизы «Покемоны».