Тбилиси, 24 мая, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе выступил с призывом о необходимости защиты судей, сообщает 24 мая грузинский телеканал «Мтавари архи».

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Кобахидзе заявил, что грузинское правительство «не будет стоять в стороне и намерено защищать каждого судью, который может стать объектом издевательств и давления со стороны злой политической силы». Он также выразил сожаление, что раньше правительство не защищало судей от подобных нападок.

Кобахидзе обвинил грузинскую оппозицию в том, что она пытается настроить американское посольство в Грузии против судьи Тбилисского городского суда Лаши Чхиквадзе и тем самым подорвать независимость судебной власти.

Напомним, что судья Чхиквадзе вынес обвинительный приговор в отношении генерального директора телеканала «Мтавари архи» Ники Гварамии. И после вынесения этого в грузинских СМИ появилась информация, что посольство США отозвало приглашение судье Чхиквадзе на прохождение им за счёт американского правительства специального юридического семинара во Флориде.