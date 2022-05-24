Киев, 24 мая, 2022, 22:07 — ИА Регнум. Вернув свои территории, Украина готова будет начать переговоры с Россией, заявил 24 мая украинский президент Владимир Зеленский японскому общественному телевидению.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

Заявив, что возвращение территорий, видимо, не обойдётся без жертв, Зеленский поделился планами: Киев хочет вернуть территории в состояние до 24 февраля 2022 года.

Владимир Зеленский «А потом мы сядем за стол переговоров».

Напомним, в ходе спецоперации ВС РФ на Украине освобождена от украинских боевиков часть территорий Донбасса, в частности — город Мариуполь. Этот город является территорией ДНР, хотя украинские власти считали его своим.

Добавим, что 24 февраля — это день начала спецоперации ВС России на Украине. Украинская сторона ведёт переговоры с Россией, но не соглашается на условия Москвы для изменения хода операции: не признаёт Крым российским и республики Донбасса — независимыми государствами.