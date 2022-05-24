Москва, 24 мая 2022, 22:04 — REGNUM Пять иностранных судов, ранее заблокированных украинскими минами и угрозой обстрела, вышли из морского порта Мариуполя, сообщил 24 мая на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Минная опасность в акватории порта Мариуполя была нейтрализована в результате комплекса мероприятий, осуществлённых силами Военно-Морского Флота России, уточнил Мизинцев.
На данный момент, уточнил он, проводится восстановление портовой инфраструктуры Мариуполя.
«В шести портах (Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный) остаются заблокированными 70 иностранных судов из 16 государств. Созданные официальным Киевом угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам беспрепятственно выйти в открытое море», — напомнил Михаил Мизинцев.
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