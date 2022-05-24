Лос-Анджелес, США, 24 мая, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Джей Эллис, снявшийся в фильме »Топ Ган: Мэверик», рассказал, через какие тренировки пришлось пройти актёрам во время подготовки к полётам на реальных истребителях. F/A-18 ВМФ США. Об этом 24 мая сообщает портал GamesRadar Plus.

Defense.gov F-18

«Это было очень напряженно, — сказал во время интервью Эллис, — я имею в виду, подготовка к этому была сумасшедшей. Это было без остановок». Он рассказал, что сначала актёры летали на винтовом самолёте, потом, наращивая показатели перегрузок, перешли на реактивные истребители. Во время подготовки к съёмкам они проходили тяжёлые физические тренировки и учились сдерживать рвотные позывы в моменты, когда самолёты делали крутые виражи.

«У нас были часы летной подготовки, 40 часов летной подготовки на трех разных самолетах», — сообщил Эллис, добавив, что помимо этого участники проекта работали с олимпийским тренером по плаванию на открытой воде, поскольку им предстояло пройти «большой тест», без чего их бы не допустили к полётам на F/A-18.

Напомним, мировая премьера фильма «Топ Ган: Мэверик, главную роль в котором исполнил Том Круз, состоялась в США 28 апреля 2022 года в рамках фестиваля CinemaCon. В этой картине Джей Эллис сыграл лётчика по прозвищу Пэйбэк (переводится с английского как «Расплата»).