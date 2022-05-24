Москва, , 21:57 — REGNUM Арест — это сигнал всем политическим силам в Молдавии о том, что их не будут щадить. Об этом 24 мая заявил ИА REGNUM депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Игорь Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«В плане развития политической ситуации в Молдавии задержание Игоря Додона вполне логично. Идёт зачистка остатков формально пророссийской оппозиции, одним из лидеров которой был Додон», — заявил эксперт.

По мнению политолога, арест Додона — это сигнал «всем, кто хотя бы иногда ездит в Москву, о том, что пощады не будет» и для нивелирования их политической деятельности будет использоваться все: аресты, задержания, уголовные дела, обыски и пр.

Напомним, что в Молдавии был задержан и препровождён в СИЗО после обыска экс-президент республики Игорь Додон.