Донецк, , 21:48 — REGNUM Подразделения Народной милиции ДНР за последние сутки ликвидировали 24 украинских нациста, а также захватили одну РСЗО «Град» и два бронетранспортёра (БТР), сообщил вечером 24 мая журналистам официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

Он отметил, что бойцы республик Донбасса вместе с Вооруженными силами России продолжают очистку территории от украинских нацистов.

«С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 24 украинских националиста, одну огневую позицию 120-мм миномёта, один танк, два грузовых транспортных средства.

Захвачены одна 122-мм реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» и два бронетранспортёра.

С прискорбием сообщаем, что за прошедшие сутки в борьбе за независимость четыре защитника Донецкой Народной Республики погибли при исполнении воинского долга и шестнадцать получили ранения.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших», — рассказал Басурин.

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