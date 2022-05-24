Салехард, , 21:47 — REGNUM На Ямале приступили к ликвидации расселённого поселка Полярный, который жители покинули в 2004 году, и к устранению экологического ущерба. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Зимой по обустроенной до посёлка автодороге было доставлено необходимое оборудование и специальная техника. Чтобы расчистить заброшенный населённый пункт, туда доставили рабочих и оборудовали вахтовый городок для их проживания.

На первом этапе будет ликвидировано 13 муниципальных зданий и сооружений. Запланирована техническая рекультивация земельных участков после сноса. Второй этап пройдёт предварительно в 2023 году.

В настоящее время администрацией Приуральского района продолжает работу по установлению собственников оставшихся объектов посёлка Полярный. Такие объекты будут ликвидированы в рамках третьего этапа работ, завершение которого планируется в четвёртом квартале 2024 года.