24 мая 2022 | Время чтения 2 мин

Ксаверий де Местр, , 22:15 — REGNUM Президент Европейской киноакадемии польский кинорежиссёр Агнешка Холланд публично осудила Каннский кинофестиваль за включение в свою программу российского фильма «Жена Чайковского» Кирилла Серебренникова и призвала к бойкоту всего российского.

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1823

Картина Серебренникова входит в список из 21 фильма, претендующего на Золотую пальмовую ветвь. Одним из продюсеров фильма является российский олигарх Роман Абрамович, а также ряд швейцарских и французских инвесторов.

Агнешка призывала к бойкоту всего «российского культурного импорта» в ответ на специальную военную операцию России на Украине.

Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

Агнешка Холланд Malwina Toczek

«Политика не должна затрагивать искусство. Однако если вы видели два последних фильма Серебренникова, вы знаете, что их следует бойкотировать, потому что они являются полным и абсолютно скучным мусором. Это самые медленно развивающиеся ужасные истории со сценариями и режиссурой первокурсников», — считает @ItsyourpalG.

«Это просто смешно. Крупные развитые страны сводят всё к политике. Как будто это уже не вызвало достаточно разногласий и конфликтов», — негодует @GjpGreg.

«Этот менталитет времен Холодной войны просто отстой! Граждане России не несут ответственности за поведение людей в Кремле. Люди, снимающие фильмы, музыку и т.д., не должны быть наказаны в результате», — подчеркивает @Vassago84 966 650.

«Мы идем в неправильном направлении. Бойкотировать кого-то только потому, что он русский?» — недоумевает @GeorgeVarai. ъ

«Бойкот или нет, это не окажет никакого влияния на украинский конфликт. Развлекайтесь», — отмечает @rfimor.

«Так устраняется конкуренция со стороны тех, кто чувствует угрозу со стороны российских кинорежиссеров, теннисистов или футболистов», — объясняет @JeanGamarra4.

«Все культурные бойкоты, по сути, нелепы. Конфликт не сдвинется с мертвой точки, показываете вы или нет российский фильм. Этот антироссийский бойкот становится довольно авторитарным», — указывает @nacho_etche.

«Но никаких чувств по поводу вторжения Турции на Кипр, в Сирию, Ирак!!! Лицемерие на пике!!!» — восклицает @AiEmmiz.

«А можем ли мы бойкотировать Голливуд за его пропаганду и поддержку ужасных американских войн, в которых погибли миллионы людей?» — задает риторический вопрос @joeohah.

«Также запретите все американские и британские фильмы за незаконную войну в Ираке, пожалуйста. Также все французские фильмы за Алжир. Все немецкие фильмы за нацистов. Итальянские фильмы за Берлускони. Мы просто хотим, чтобы сейчас фильмы снимали украинцы, потому что Украина уже давно является культурным эпицентром», — иронизирует @MartiniAlex.

«А как же бойкот США? Двойные стандарты и лицемерие у них всегда в лучшем виде. Ничто не ново под луной», — подчеркивает @gilarsky.

Ранее программный директор Международного каннского фестиваля Тьерри Фремо отметил, это не первый раз, когда имя Серебренникова попадает в список основных конкурсантов. Премьера «Жены Чайковского» состоится на кинофестивале, который пройдет на Лазурном берегу Франции с 17 по 28 мая 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что фильм Серебренникова «Петровы в гриппе» показали в Каннах в 2021 году. А в 2019-м в конкурсе участвовала его картина «Лето» о музыканте Викторе Цое.