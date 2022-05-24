Женева, Швейцария, , 21:40 — REGNUM В мире за последние сутки зарегистрировано 357 682 новых случая заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 1030 пациентов с COVID-19. Такие данные приводит 24 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За весь период с начала пандемии в мире выявлено уже523 786 368 носителей вируса, подтверждено 6 279 667 случаев смерти от заболевания.

Напомним, днём ранее ВОЗ сообщала о 193 525 выявленных инфицированных и 399 умерших пациентах с коронавирусом за сутки.