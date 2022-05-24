Нижний Новгород, , 21:32 — REGNUM Комиссия по чрезвычайным ситуациям назвала объекты в Нижегородской области авария на которых представляют реальную угрозу для людей. Список опубликовали нижегородские СМИ 24 мая.

Нижний Новгород Aleksey Igonin

Критерии опасности объектов и предприятий складывался из нескольких составляющих.

«Во-первых, учитывался класс опасности предприятия, указанный госреестре Ростехнадзора. Во-вторых, каждое сооружение имеет категорию опасности по постановлению правительства России. Таким образом, наибольший вред может нанести разрушение объектов, отмеченных в списке «1» — либо в одной графе, либо в обеих», — пишет портал NewsNN.

«По данным Комиссия по чрезвычайным ситуациям, в федеральном масштабе ЧС «может произойти, если случится авария на производственной площадке взрывчатых веществ «53 Арсенал», территории компрессорной станции ЛПУМГ филиала «Газпром трансгаз Нижний Новгород», товарно-сырьевом производстве «ЛУКОЙЛ — Нижегороднефтеоргсинтез» или «Нижегородской ГЭС».

Кроме этого, чрезвычайная ситуация межрегионального масштаба может грозить, если в Нижегородской области будут повреждены участки магистральных газопроводов «Газпром трансгаз Нижний Новгород» или «Транснефть-Верхняя Волга», а также на нефтебазе по хранению и перевалке нефтепродуктов «Монтаж» и ГТС запасного водохранилища на реке Железница.

«ЧС регионального масштаба возможны при поломках на химических производствах «Оргхим», «Корунд-Циан», «Завод синтанолов», «РусВинил», «Сибур-Кстово» и «Заводе им. Свердлова». Такой же опасной признана газораспределительная станция «Регионгазсервис».